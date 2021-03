Agreden a subcomandante de bomberos porque pidió que movieran un camión en Angelópolis, Antioquia

En video quedó registrada una agresión en contra de Luis Fernando Hincapié, subcomandante de bomberos del municipio de Angelópolis, Antioquia, luego que este le solicitara a un conductor mover su camión de la entrada de la estación del cuerpo de emergencia.

La reacción del ciudadano fue violenta, ya que agredió a golpes y patadas al funcionario, como quedó registrado en un video.

Según le comentó a BLU Radio el subcomandante, el vehículo estaba obstruyendo la salida de la estación, que debe estar despejada en caso de que se presente una emergencia.

"Yo le pedí amablemente que me retirara ese carro, porque si se presentaba alguna emergencia no tendríamos cómo salir a ella. Pero el ciudadano me agredió verbalmente y físicamente, dándome patadas, puños y diciéndome palabras. Tengo un golpe en las costillas", relató el socorrista.

Publicidad

El subcomandante denunció, además, que por negligencia de la Policía de Angelópolis que no le recibió la denuncia, él no fue atendido en el hospital municipal. Sin embargo, en la mañana de hoy radicará una denuncia ante la Fiscalía.