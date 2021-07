Alcalde Quintero pide a la gente no movilizarse este martes ante amenazas de infiltraciones del ELN

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que tras adelantar dos consejos de seguridad, se definieron las medidas para este, martes 20 de julio, cuando se tienen programadas varias movilizaciones en la ciudad.

“Hemos establecido desde este lunes un puesto de mando unificado que estará activo las 24 horas para tener flujo de información que nos permita actuar a tiempo en caso de que haya un riesgo grave”, dijo Quintero.

Así mismo, habrá un plan especial con bomberos, secretarías de salud del área metropolitana, hospitales y otras entidades articuladas para atender cualquier requerimiento.

La policía metropolitana ha dispuesto además un dispositivo de 2.268 efectivos que van a estar disponibles para dar tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos agregó Quintero.

Sin embargo, y pese a que ni en la ciudad ni en el departamento se implementaron restricciones como en otras regiones del país, el mandatario insistió en que la recomendación era no salir.

“Nosotros reconocemos en el 20 de Julio una amenaza muy grave, pues es un día en el que generalmente los grupos subversivos en especial el ELN, se fija para hacer acciones criminales en los territorios", precisó Quintero.

"De forma particular tenemos una amenaza cierta de inteligencia del frente Urbano Nacional de ELN que tendría intereses de actuar el día de mañana”, contó el alcalde.

En esa alerta de las autoridades, se evidencia una posible afectación con explosivos, instalación de banderas alusivas al grupo ilegal o daños en infraestructura eléctrica.

“Por eso, a los grupos que están planeando marchas el día de mañana, no importa si son con orientación más hacia la derecha o hacia la izquierda, mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos a marchas de ningún tipo por qué podrían eventualmente ser infiltradas”, aseveró Quintero.

Cabe recordar que hay tanto concentraciones convocadas por organizaciones sociales y sindicales y otras citadas, por ejemplo, por partidos como el Centro Democrático.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar y entregar información sobre los responsables de los desmanes durante las manifestaciones.

