Alcaldía de Medellín entregó balance de intervención en la Plaza Fernando Botero

La Alcaldía de Medellín informó que con 18 capturas, 106 armas blancas decomisadas, 68 comparendos y cero muertes violentas terminó la primera semana del cercamiento de la Plaza de Fernando Botero en el centro Medellín .

Cercado con vallas y un total de seis entradas vigiladas luce la Plaza Botero tras completar una semana entera con el nuevo sistema de seguridad en funcionamiento que tiene como objetivo el recuperar el espacio de la delincuencia y mejorar la seguridad en esta emblemática plazoleta.

Aunque varios sectores y algunos ciudadanos no están de acuerdo con esta medida, desde la alcaldía aseguran que estas cifras son totalmente positivas, debido al mecanismo por el que han pasado más de 7.000 visitantes extranjeros durante una sola semana en la que ha regido la medida.

Además, el alcalde Quintero le solicitó nuevamente al Gobierno Nacional que se le devuelvan a la ciudad los 700 policías que, según él, habían sido trasladados de la ciudad por orden del expresidente Duque, haciendo hincapié en que teniendo otra vez ese número de uniformados podría recuperar más zonas del centro e incluso el sector del Lleras, en el Poblado.

"Por eso yo he insistido tanto en que me devuelvan los 700 policías que me quitó Duque. Yo con con 32 policías recuper´r la Plaza Botero, la Veracruz, los bajos del Metro, deme otros 32 y recupero el Lleras, pero es que me quitaron 700. Es que Duque quería que me fuera mal", afirmó el alcalde Quintero.

Por otro lado, el gerente del centro, Edimer Graciano Zapata, señaló que esta zona se está consolidando con los comerciantes ya que las nuevas dinámicas les permitirán un mayor número de ventas.

Así mismo, el mandatario pidió no llamar “cerramiento” a este proceso, aclarando que no hay ninguna restricción para visitar esta zona del centro de Medellín y afirmó que los mismos resultados se verán en el sector del Lleras.

