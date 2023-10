Alerta porque en Antioquia ya escasean medicamentos y desmejora el servicio por falta de recursos

La situación financiera del sistema de salud en Colombia ya se siente en ciudades como Medellín, capital de Antioquia , donde el personal médico reporta escasez de algunos medicamentos y deficiencia en algunos servicios médicos.

La atención y calidad en el servicio de salud es hoy una de las grandes preocupaciones de los paisas, pues especialmente la escasez de algunos medicamentos como analgésicos, antibióticos y anestésicos, tiene en cuidados especiales la salud de cientos de pacientes en Medellín, como es el caso de Carolina Palacio, quien padece una enfermedad huérfana llamada Stel.

Para ella es vital su medicamento, ya que de ese biológico depende su salud y calidad de vida, sin embargo, cada mes su lucha es contra la negligencia y su propia supervivencia ante los problemas del sistema.

“Es una enfermedad que requiere un tratamiento con un medicamento biológico que se llama Canikonoma, es un medicamento de muy alto costo y pues eso genera que sea una lucha constante para que lo puedan entregar, me debo aplicar una ampolla mensual y cada mes es el trabajo para lograr conseguirlo, que lo entreguen e incluso toca poner queja con la súper salud porque si el medicamento no me lo aplico esto genera problemas de salud, se inflaman los órganos y he tenido varias hospitalizaciones a causa de eso”, relató Carolina Palacio.

Un problema que afecta especialmente las pequeñas cirugías o hasta la atención de pacientes en UCI o con VIH.

“Hemos observado los colombianos un desmejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de salud que se expresa en deficiente abastecimiento de medicamentos para los pacientes pero también una disminución y encogimiento de la red prestadoras de salud para las EPS”, insistió Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Ante el panorama, el personal médico se las ingenia para tratar de cubrir las necesidades con otros biológicos, mientras logran tener los medicamentos adecuados o en las cantidades necesarias.

