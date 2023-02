Álvaro Uribe salió a marchar por las calles de Medellín en contra del mandato de Daniel Quintero

El expresidente Álvaro Uribe realizó una marcha este domingo, 12 de febrero, en contra de la administración de Daniel Quintero en Medellín. El recorrido comenzó cuando el expresidente se encontró con las comunidades en la 70 y terminó en el parque de Las Luces.

Sin importar la lluvia que caía desde por la mañana en Medellín, el líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe, marchó como principal opositor del alcalde de la ciudad en compañía de las comunidades de las comunas 11 y 12, en Laureles.

“Vamos a recuperar Medellín”, aseveró el expresidente en medio de su alocución e invitó a los asistentes del encuentro a caminar junto a él para llegar al centro administrativo La Alpujarra para manifestar su inconformismo por el manejo de la administración actual en cabeza de Daniel Quintero.

“Nosotros no robamos, nosotros queremos a la ciudad. Nosotros no matamos, nosotros protegemos la ciudad. Nosotros sabemos ahorrar, no queremos que se despilfarren los recursos”, dijo el expresidente

Publicidad

Así, en medio de la suave lluvia, los seguidores de Álvaro Uribe se reunieron con la movilización convocada por las reservas activas de las Fuerzas Armadas en apoyo a los comerciantes; todos en la puerta de la alcaldía de Medellín, diciendo a Daniel Quintero que rechazan los presuntos actos de corrupción de su administración.

Le puede interesar: 'El Camerino'