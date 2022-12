Amenazan a familia del defensor de derechos humanos Fernando Quijano

Luis Fernando Quijano, analista del conflicto urbano y director de la Corporación de Paz y Desarrollo anunció que se autocensura por amenazas en contra de su familia.

“Cuando ya involucran la familia, cuando los criminales no tienen honor, cuando ponen la familia en el juego de ‘le mato la familia’, ‘le pico la familia', no hay quien nos proteja, para la Policía y el Gobierno esto no es de interés", asegura.

El reconocido líder de Derechos Humanos de la ciudad anunció que seguirá en Corpades, pero que definitivamente no hay garantías para hacer públicas sus denuncias sobre el conflicto en la ciudad.

“Quien ha enfrentado el tema, que he sido yo, tomó la decisión de aquí no se puede denunciar, aquí hay que cerrar la boca”, expresa.

Corpades seguirá realizando investigaciones a nivel interno. En Antioquia durante el último año 20 líderes de derechos humanos fueron amenazados.