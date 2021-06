Aníbal Gaviria insiste en que seguirá buscando la manera de defenderse en libertad

Tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la solicitud de revocar la medida de aseguramiento domiciliaria contra Aníbal Gaviria , solicitada por su defensa, el suspendido gobernador de Antioquia aseguró que seguirá buscando las herramientas para obtener la libertad y defenderse de las acusaciones de la Fiscalía.

Cabe recordar que el mandatario es investigado por su posible participación en el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos y peculado derivado de presunta corrupción en la construcción de la troncal La Paz, entre 2004 y 2005, en su primer periodo como gobernador del departamento.

Para pedir esa libertad, la defensa argumentó que había pruebas nuevas para asegurar que era innecesaria la medida de aseguramiento y que el proceso penal que se adelanta contra el gobernador no se rige por el sistema anterior (Ley 600), sino por el actual (Ley 906).

Sin embargo, la Corte rechazó la petición porque, entre otras cosas, no se cumplen los requisitos ni es la oportunidad para solicitar una revisión de pruebas.

“La razón de ser de la revocatoria de la medida de aseguramiento no es hacer un reexamen de lo que obraba al momento de su imposición, como si se tratara de una impugnación, sino que debe exhibirse algún medio demostrativo nuevo e idóneo con suficiencia para derruir los criterios que soportaron la necesidad de la medida o denotar la ausencia de finalidad constitucional que llevó a imponerla”, sostuvo la Corte.

Ante esto, Gaviria emitió un comunicado en el que aseguró que seguirá con los procesos legales para revocar esa medida de aseguramiento, que es la segunda desde que se posesionó como gobernador.

"Continuaremos apelando a todos los instrumentos que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico para buscar que me sea permitida la defensa en libertad y el regreso a la inmensa responsabilidad que los antioqueños depositaron en mí con su voto. Me llena de dolor que esta injusticia me impida aportar con mi esfuerzo, compromiso y dedicación a la solución de los graves problemas sociales que hoy nos golpean, así cómo contribuir a combatir la pandemia", dijo Gaviria.

Comunicado a la opinión pública sobre la negativa de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia a nuestra solicitud de libertad. pic.twitter.com/cp027JMNCm — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) June 11, 2021

Las reacciones se dieron en la Asamblea de Antioquia, donde el diputado Rubén Darío Callejas lamentó la nueva decisión de la alta corte, pero espera que la sentencia sea favorable.

"Tenemos que seguir lamentando para el departamento de Antioquia, para Aníbal Gaviria, su familia y quienes lo acompañamos esta otra decisión que no le favorece en su proceso. Seguimos creyendo en su proceso, en una sentencia que sea absolutoria para él", dijo el diputado Callejas.

Por su parte, el diputado Luis Peláez consideró que preocupa es la falta de legitimidad porque va un año sin un gobernador elegido popularmente.

"Es que llevamos más de un año sin gobernador legitimo y al respecto, Luis Fernando Suárez es el gobernador encargado, puesto por Aníbal Gaviria y por Iván Duque, no hay legitimidad, que es muy importante en todos los escenarios porque Luis Fernando no ha sido elegido popularmente", explicó.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Aníbal Gaviria es detenido y suspendido de su actual cargo en este proceso judicial por el presunto pago de anticipos de 1.500 millones de pesos adicionales para que el contratista adelantar las obras de pavimentación y construcción de un puente en el proyecto Troncal de la Paz en el Bajo Cauca antioqueño.