Antioquia es el segundo departamento del país con mayor registro de quejas en salud

Entre enero y septiembre de este año la Superintendencia de Salud recibió un total de 815.000 quejas de los usuarios frente a las irregularidades en el sistema de salud en Colombia y el 16% de estos reclamos corresponden al departamento de Antioquia .

Motivo de las inconformidades a las EPS en Colombia

La mayoría de las inconformidades están relacionadas con la falta de asignación de citas para consulta general y especializada, la falta de entrega de medicamentos, la carencia para acceder a exámenes y atención, y la falta de programación para procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos, según lo confirmó Ulahy Beltrán, superintendente de Salud.

Más quejas a las EPS

“El número de quejas diarias que se registran en el departamento de Antioquia demuestran que al menos 554 personas manifiestan inconformidad y ayuda ante barreras de acceso al sistema de salud. Eso lleva a que se puede inferir que el derecho a la salud está siendo violentado sistemáticamente”, aseveró Beltrán, superintendente de Salud.

Asimismo, señaló que las EPS con mayor número de quejas en Antioquia son Salud Total, Sanitas, Nueva EPS y Compensar, seguido por Ecoopsos, Sura, Savia Salud y Coosalud.

Según el superintendente de Salud Ulahy Beltrán, la cartera en Antioquia busca generar soluciones ante esta crisis, de la mano de cada uno de los representantes de las entidades.

“Deben iniciar gestiones inmediatas para garantizar lo que tienen que garantizar, y no es optativo ni discrecional de ellos, es ofrecer soluciones rápidas frente a lo que no vienen haciendo para que el usuarios se sientan realmente protegidos y asegurados y no solo afiliados”, finalizó el superintendente de Salud Ulahy Beltrán.

Hay que decir que en el país son 10 los departamentos en crisis por reclamos en el sistema de salud, el primero es Bogotá, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

