"Báñese un poquito más tarde", la petición de Quintero para no colapsar alcantarillado en Medellín

Ante las quejas de problemas de alcantarillado por las lluvias, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló una teoría y ha solicitado a los ciudadanos que se bañen después de las 8:00 de la mañana.

“Que no madruguen a bañarse todos”, dijo el mandatario.

En medio del consejo de gobierno y luego de recibir un reporte de las inundaciones que se dan en la ciudad cada vez que llueve, donde las calles parecen ríos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió la conversación que tuvo con uno de los conductores de la alcaldía acerca de la capacidad de las alcantarillas de la ciudad.

Allí dijo que lo sorprendió la conclusión a la que llegó su funcionario que, aunque no tiene muchos estudios, si mucha observación sobre las tapas de las alcantarillas que no estaban levantándose sobre la vía, saturadas de agua, porque los ciudadanos no la estaban utilizando al tiempo.

“La razón alcalde, por la que no hay en este momento tapas levantadas a pesar de las lluvias que han sido intensas toda la noche, es porque la gente no está utilizando el inodoro, no se está bañando en este momento, entonces el agua puede fluir, pero si nos cogen las 7:00 u 8:00 de la mañana, empiezan a bañarse las tapas a levantarse. Entonces, les pido, báñese un poquito más tardecito hoy, esperemos que pasen las lluvias”, dijo el alcalde Quintero entre risas.

Por último, el alcalde Quintero dijo que más allá de la teoría del conductor, Medellín tiene un problema de alcantarillado donde no se tiene separado las aguas residuales y las aguas lluvias, que genera complicaciones para la ciudad porque todas las aguas caen al alcantarillado.

