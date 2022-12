¿Busca oportunidades para estudiar? Alcaldía de Medellín ofrece 1.200 becas

Los interesados en la convocatoria podrán ingresar a uno de los 15 programas tecnológicos presenciales y uno en modalidad virtual del Fondo Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín que abre inscripciones para habitantes de nueve comunas y cinco corregimientos de la ciudad.



Las 1.200 becas serán para estudiar programas tecnológicos a partir del segundo semestre de 2017 en el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia.



“Es fundamental fortalecer la formación en carreras tecnológicas, lo que permitirá mejorar la pertinencia en la educación superior en Medellín y conectarla más con el sector productivo”, manifestó Miguel Silva Moyano, director general de Sapiencia.



¿Cuáles programas ofrecen?



Las tecnologías que las instituciones universitarias ofrecen se encuentran: Gestión de servicios gastronómicos, Gestión Catastral, Eléctrica, Sistemas de información, Sistemas mecatrónicos, Producción industrial, Sistemas Electromecánicos, Telecomunicaciones, Delineante de arquitectura, Electrónica, Análisis de costos y presupuestos, Desarrollo de Software, Producción, Mantenimiento de Equipo Biomédico y Construcción de acabados arquitectónicos.



Requisitos para participar:



- Ser bachiller graduado próximo a ingresar por primera vez a la educación superior.



- Ser menores de 21 años, o sí son mayores de 22 años haber egresado de bachillerato a partir de 2015. Para los corregimientos no hay requisito de edad.



- Demostrar por lo menos 3 años de residencia en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa y San Javier, o corregimientos priorizados para cada convocatoria.



- No estar estudiando o no haber egresado de un programa de educación superior.



- Vivir en estrato 1, 2 o 3.



- Llevar a cabo el proceso de inscripción.



- Después de ser preseleccionado por Sapiencia, se debe aportar la documentación que valide la información con la cual se presentó y cumplir con el proceso de admisión de la institución de educación superior que ofrece la tecnología a la cual se inscribió.



- Las inscripciones se realizarán a través del sitio web www.sapiencia.gov.co