Centro Democrático propone declarar ‘persona no grata’ en Antioquia a Claudia López

La bancada del Centro Democrático en la Asamblea de Antioquia también buscan declarar como ‘persona no grata’ en el departamento al director del IGAC, Juan Antonio Nieto, luego de que ese instituto determinara que el corregimiento de Belén de Bajirá está en chocó y no en Antioquia.



A través de una carta, los siete diputados antioqueños del Centro Democrático argumentan que el Instituto Geológico Agustín Codazzi está usurpando las labores del Congreso por no darle el trámite para los litigios limítrofes, expresó la diputada Ana Cristina Moreno.



Según la diputada Moreno la determinación es un atropello a los antioqueños.



Los diputados señalaron que el 1 de marzo pondrán a consideración de toda la Asamblea la petición para declarar ‘personas no gratas’ a la senadora Claudia López y al director del IGAC, Juan Antonio Nieto.