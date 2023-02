Ciudadanos en Medellín rechazaron palabras de sacerdote en basílica de Boyacá

Gran rechazo e indignación, en Medellín y Antioquia, han causado las palabras de un sacerdote que en plena misa en el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá en Boyacá, arremetió contra los paisas y su cultura llamándolos tramposos, narcotraficantes y a las mujeres tildándolas de prostitutas.

Con frases como “la serpiente astuta parecía paisa”, “son líderes para el bien y el mal” y "el paisa puede vender el pecado como bueno", un sacerdote, identificado como Fray Fernando Piña, arremetió contra los antioqueños cuando se encontraba dando el sermón en plena misa en el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá en Boyacá.

El padre, que sabía que había un grupo de 70 fieles paisas dentro de la basílica escuchando la misa, afirmó que no se equivocaba cuando dijo que la cultura paisa tiene todo lo malo, que en Medellín están las universidades de la prostitución; que los negocios webcam los montaron los paisas, y que la droga y el microtráfico era por los antioqueños.

"No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? en Medellín, más de 1.000 estudiantes para desnudarse en Webcam, lo montó un paisa. La droga aquí en la distribuye, el microtráfico, quién lo distribuye en Colombia, pues más porque hacen ver el pecado como bueno", afirmó el cura.

Al terminar la misa, el grupo de paisas que estaban allí, abordaron al sacerdote y rechazaron de forma contundente sus palabras en la misa, al punto de sentirse totalmente indignados.

"Y nos vamos con el corazón desarrollado. Nos vamos humillados, disgustados, porque de su boca solo salió agravio para los paisas dizque las mujeres son prostitutas y que los hombres somos narcotraficantes, hay que respetar hermano, la verdad, venimos desde 150 peregrinos acá para llevarnos", reacciona los fieles antioqueños.

Pero eso no es todo, porque Blu Radio salió a las calles a escuchar a la gente y la posición de los paisas frente a los comentarios del padre que fueron totalmente rechazados.

"El padre, pues está errado", "Si me parece exagerada e irrespetuosa las declaraciones del padre", "Pero no son las palabras adecuadas para una persona de fe", "Me parece súper delicado y una falta de respeto porque eso habla mas de la posición de el que lo que realmente es", afirmaron algunos ciudadanos.

Por ahora, desde la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá solo se han pronunciado por medio de un comunicado oficial al respecto.