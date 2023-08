Colombiano que estuvo perdido en la inhóspita Selva del Darién milagrosamente sobrevivió

Durante 4 días un colombiano estuvo perdido en la manigua el Tapón del Darién que comunica a Colombia con Panamá . Milagrosamente sobrevivió y hoy relata su historia.

Lo que comenzó como un desafío de vida en el Urabá chocoano para un ciudadano vallecaucano, por poco termina en tragedia.

Jorge Andrés, como se identificó, asegura que quiere cumplir el sueño americano en Estados Unidos y eligió hacerlo a través de la peligrosa travesía que año tras años cobra la vida de decenas de migrantes principalmente venezolanos, africanos, cubanos y asiáticos: cruzando de Colombia a Panamá a través de la selva del Tapón del Darién, para seguir por Centroamérica y llegar a la frontera entre México y territorio norteamericano.

Afirmó que, por falta de dinero, ese obstáculo lo asumió solo, sin ayuda de uno de los denominados coyotes o traficantes de migrantes, que cobran hasta 1000 dólares para indicarles a los migrantes cómo pueden superar la inclemencia del Darién.

Publicidad

“Económicamente para viajar en avión no está uno en condiciones, el pensado era llegar al río armilar, para cruzar la montaña, pero me perdí, una situación preocupante, uno encuentra ropa por todas partes, no hay cómo alimentarse y mucho pantano, zona pantanosa”, relató.

Ese riesgo le costó estar perdido durante 4 días en la selva, deambulando, alimentándose con los pocos frutos que encontró y tomando agua de riachuelos, como se lo contó en una entrevista que le concedió al medio de comunicación La Chiva de Urabá, que dialogó con él en uno de los campamentos de migrantes que hay la frontera del lado de Panamá.

“Tuve una caída también, que sinceramente estoy vivo de milagro, de un acantilado, me sentí perdido y de un momento a otro llegó un señor donde otros que también estaban perdidos. Caminamos por lodo, todo el día hasta que llegamos a un campamento”, agregó.

Publicidad

Jorge Andrés, quien se ganaba la vida en Colombia como agricultor y como trabajador de oficios varios, sobrevivió al Tapón del Darién y afirma que seguirá la ruta por Centroamérica porque tiene la firme convicción de poder cumplir su sueño americano.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: