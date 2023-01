Comerciantes piden medidas a largo plazo y no “pañitos de agua tibia” en Plaza Botero de Medellín

Sigue generando polémica la iniciativa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero , que para recuperar la seguridad de la ciudad se va a cercar la Plaza del maestro Fernando Botero en el centro de la ciudad, al frente del Museo de Antioquia.

Recordemos que el mandatario local explicó que las famosas 23 esculturas gordas y de color negro del maestro, van a estar cercadas con vallas de seguridad y se tendrá las entradas custodiadas por miembros de la Policía Metropolitana con horarios determinados para frenar el aumento de los hurtos y la mendicidad.

La intervención se hará porque es un sector que es foco de la delincuencia por la alta presencia de turistas que llegan a la Plaza del maestro Fernando Botero.

Así vamos a recuperar nuestra Plaza Botero 👇🏻. pic.twitter.com/A5IR1QFA0T — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 31, 2023

"Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas, de objetos no permitidos al área. Habrá seis puntos de entrada", sostuvo.

Aunque en el sector fueron instaladas 57 nuevas cámaras para identificar a los delincuentes, a través de un comunicado Corpocentro, que reúne a los comerciantes de 500 manzanas que hacen parte del centro de la ciudad, celebran que por fin se inicié una intervención, aseguró que eso que anunció el alcalde Daniel Quintero no es suficiente.

Los ciudadanos en redes sociales también criticaron la medida y le piden a la Alcaldía de Medellín que en vez de encerrar las esculturas, haya más presencia de la Policía y las secretarías en la plaza y no solo por unos días, además también deberían replicarse en los parques Bolívar y Berrío, pues son los mayores focos de: “las problemáticas de seguridad, espacio público, prostitución, explotación sexual de niños y adolescentes, microtráfico y habitantes de calle”.

Por el corazón de Medellín transitan millón y medio de personas a diario, entre propios y extranjeros que ahora, tendrán que pasar el cercamiento para ver las mágicas obras del maestro Fernando Botero.

