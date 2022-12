Comisión técnica del Senado visitaría Belén de Bajirá para verificar límites

La vicepresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Susana Correa, propone que una comisión técnica, integrada por expertos, visite Belén de Bajirá, luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) publicara los mapas de los departamentos de Antioquia y Chocó, en dónde establece que el corregimiento antioqueño deja de serlo y se convierte en un municipio chocoano.



En la sesión de este miércoles se evalúan varias acciones puntuales para reversar esa decisión del Igac, pues el Congreso considera que fueron usurpadas sus funciones, teniendo en cuenta que el legislativo es quien tiene la competencia para resolver esta clase de diferendos limítrofes.



"El Congreso es el único que tiene autonomía para dirimir esos problemas limítrofes. Nosotros devolvimos el informe porque no tenía sustento técnico a lo que ellos estaban diciendo. El Igac simplemente lo acogió así, y así se quedó. Estamos esperando que la Secretaría General del Senado nos entregue el documento que salió al Igac después de tomar la decisión de devolver el informe", explicó Correa.



La senadora del Centro Democrático explicó que pedirá en la Comisión de Ordenamiento Territorial que se haga una solicitud al presidente del Senado, para conseguir personas técnicas que viajen al sitio y determinen si son exactos los argumentos que sustentan la delimitación que hizo el Igac.



"Hoy el Igac nos está diciendo es que el río Tumaradó no existe, sino el Tumaradorcito y el caño Tumaradó y vamos a tomar el caño Tumaradó como un caño-río. ¿Cómo así? Si uno de los límites naturales era el río Tumaradó y no lo encontraron en esa visita, nosotros tenemos que cerciorarnos de eso", expresó.



Agregó que solicitarán como Comisión al Senado "que se ayude a conseguir una comisión técnica de personas, de topógrafos y que conozcan el tema, para que vayan al sitio para mirar por qué no insisten en que no hay límite dudoso y nosotros decimos que no tienen los soportes técnicos para decir que no hay límite dudoso".



Correa, reiteró que el pedido que hacen al instituto es que retire los mapas que sacó donde incluye a Belén de Bajirá en el Chocó y lo deje como límite provisional sin todavía haberlo definido.