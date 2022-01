Comité solicitó al CNE que reactive la revocatoria de Daniel Quintero porque dudas están aclaradas

El Comité de la revocatoria radicó una apelación ante el Consejo Nacional Electoral para que deje sin efecto el acto administrativo que suspendió el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero mientras se investiga una denuncia sobre el manejo de los recursos.

El concejal de Medellín y promotor del comité "Pacto por Medellín", Julio González Villa, envió una comunicación a los magistrados con esta solicitud para informar que se ha aclarado que no se contrató al abogado Abelardo de la Espriella y no se requiere de audiencia 26 de enero, además de que el movimiento investigado "Más Medellín" no hace parte del comité.

Por lo anterior, el conejal pide que se revoque el acto administrativo que tiene suspendida la certificación del proceso de revocatoria y la definición de la fecha para el llamado a las urnas para votar si se revoca o no el mandato de Daniel Quintero.

"No es una decisión definitiva. Ahora, qué hice en este momento, radicar una solicitud de revocatoria de ese acto administrativo y que le dé trámite a la revocatoria, pero no es un recursos sino una solicitud", explicó el concejal González Villa.

También hay preocupación en que la Registraduría indique que se debe aplazar la revocatoria, como sucedió en Cúcuta, por falta de recursos. González Villa indicó que el caso de Medellín debe hacerse en las elecciones al Congreso o aprovechar su logística.

"Es es la razón por la cual queremos que se la votación de la revocatoria el mismo el mismo día de elecciones o el día antes de las elecciones, donde se toma la misma infraestructura, entones, no hay ninguna excusa para decir que no hay recursos para eso", insistió.

