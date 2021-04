Contraloría ordena embargo contra constructoras de Hidroituango por posible detrimento patrimonial

La Contraloría General de la República ofició embargos al sistema financiero en contra de compañías constructoras de Hidroituango como Integral y Conconcreto por el presunto detrimento patrimonial de 4 billones pesos en el proceso de responsabilidad fiscal de Hidroituango .

La medida tiene implicaciones para la demandante EPM y cobija, además, a personas naturales relacionadas con la megaobra.

La determinación fue comunicada el lunes 19 de abril a entidades financieras por parte de la Contraloría Delegada Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.

En la comunicación, el ente de control solicitó "el registro del embargo y retención de los dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas bancarias" de las compañías que son objeto de la investigación fiscal.

"EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se les han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto", comunicó EPM tras divulgarse la noticia.

