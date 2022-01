Corte de agua: este martes habrá interrupción del servicio en el nororiente de Medellín

Este martes, 11 de enero, la zona nororiente de Medellín tendrá interrupción en el servicio de acueducto debido a que Empresas Públicas de Medellín realizará jornada de lavado a los tanques de almacenamiento de La Honda y La Montaña.

El corte programado del agua irá desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y se deberá a un lavado de tanques, proceso que, recuerda EPM, "se debe hacer dos veces al año para garantizar la prestación óptima del servicio de acueducto con calidad a las comunidades".

Publicidad

El lavado del tanque La Montaña hará que se interrumpa el servicio en los barrios Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No.2 (Santa Elena), es decir, afectará a unas 10.276 personas:

• De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

• De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

• De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

• De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

• De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

Publicidad

Por otra parte, el lavado en el circuito de La Honda beneficiará a 3.132 clientes de los barrios Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador, puntualmente en las siguientes direcciones:

• De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

• De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

• Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

• De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Publicidad

Escuche más noticias del día: