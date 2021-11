Cortes de agua en Medellín: Las zonas del nororiente que tendrán interrupción del servicio

Entre las 8:00 de la noche de este martes 16 de noviembre y las 4:00 de la mañana del miércoles 17 de noviembre el nororiente de Medellín tendrá interrupción en su servicio de acueducto.

Esta interrupción se presentará debido a que Empresas Públicas de Medellín realizará trabajos de mantenimiento en la red, que incluye el cambio de una válvula en el circuito Santo Domingo.

La interrupción del servicio de acueducto se dará en las siguientes direcciones:

Calles 84A a 84C entre carreras 31A y 31B.

Calles 84C a 86 entre carreras 31 y 31AA.

Calles 86 a 86AB entre carreras 30 y 31AA.

Calles 86AB a 89 entre carreras 31 y 33.

Calles 89 a 89A entre carreras 31 y 34.

Calles 89A a 91 entre carreras 31 y 33.

Calles 91 a 91A entre carreras 31B y 34.

Calles 91A a 93A entre carreras 31B y 32.

Calles 93A a 100B entre carreras 30 y 37.

Calles 100B a 102 entre carreras 28 y 37.

Calles 102 a 107B entre carreras 28 y 37A.

Calles 107B a 110 entre carreras 28 y 32A.

Calles 110 a 112 entre carreras 28 y 33.

Calles 112 a 121 entre carreras 28E y 30.

Los barrios que tendrán interrumpido su servicio de acueducto en ese horario son: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No.1 S.E., San José La Cima No.2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No.2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).