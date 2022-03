Cortes de agua: Medellín y Envigado tendrán suspensión del servicio durante seis horas

Por trabajos de mantenimiento y lavado de los tanques que almacenan el agua potable, EPM interrumpirá el servicio del suministro de agua en 27.000 hogares de Medellín y Envigado.

La primera suspensión iniciará en 14 barrios de Medellín entre las 9:00 de la noche de este martes 8 de marzo y las 3:00 de la mañana del miércoles 9 de marzo.

¿Cuáles son los sectores de Medellín que tendrán corte de agua desde este martes?

Las afectaciones se verán en Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Por otra parte, en Envigado el servicio de agua será interrumpido en 14 sectores, desde las 9:00 de la noche del miércoles 9 de marzo hasta las 3:00 de la mañana del jueves 10 de marzo.

¿Cuáles son los barrios de Envigado que tendrán corte de agua desde este miércoles?

Ese corte se aplicará en Las Casitas, Primavera (Envigado), Milán Vallejuelos, La Paz, El Dorado (Envigado), Alcalá (Envigado), Obrero, Zona Centro Envigado, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.

