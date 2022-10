Crece polémica entre Gobernación de Antioquia y Agustín Codazzi por Belén de Bajirá

Según el gobernador Luis Pérez “no es serio que en diciembre pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi diga que 100 mil hectáreas de Antioquia son del Chocó".



"Lo que nosotros queremos es agotar primero todos los procedimientos diplomáticos", dijo Pérez, quien insistió que para resolver este conflicto territorial es necesaria una intervención de la Presidencia.



Luis Pérez denunció que en ese corregimiento se registra tráfico ilegal de coca y operan bandas delincuenciales que pretenden apoderarse del territorio.



Sobre las acusaciones del gobernador Pérez en contra del IGAC, Juan Antonio Nieto, director del instituto, indicó que desde 1947, cuando se creó el departamento de Chocó, el corregimiento de Belén de Bajirá ha pertenecido a esa región.



De acuerdo con Nieto, el estudio geográfico se adelantó por una solicitud de los dos departamentos para realizar una evaluación que resuleva el conflicto territorial entre Antioquia y Chocó por la disputa del corregimiento.



“Nosotros hicimos un estudio serio en Belén de Bajirá y se estableció que no había un límite dudoso”, expresó el director.



Nieto aclaró que la entidad no tiene la obligación de definir los límites. "El único que puede trazar los límites en Colombia es el Congreso”, manifestó el director del IGAC, quien aclaró que "no se han hecho modificaciones al mapa, lo que hicimos fue un informe técnico, basado en un estudio minucioso".