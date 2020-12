¿Cuál es el costo humano que dejó Hidroituango?

En medio del anuncio la Contraloría de imputar a 28 personas por presuntas irregularidades en Hidroituango, entre ellas dos exgobernadores de Antioquia y dos exalcaldes de Medellín, BLU Radio aborda el tema del costo humanitario del proyecto de Hidroituango. Para tal fin, pasaron en Mañanas BLU 10:30: Isabel Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos, así como Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Sergio Fajardo.

Isabel Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos, aseguró que en la administración de Sergio Fajardo no se brindó la protección adecuada a miembros de la sociedad civil que ejercían la defensa del río Cauca.

“Necesitamos justicia. El papel de Sergio Fajardo era protegernos a nosotros. Ese era su papel, proteger a la comunidad y no lo hizo. No puede delegarse en otros. ¿Eso cómo fue que no lo hizo? Pues la realidad concreta es lo que está demostrando que no se hizo, porque si no, no habría tanta gente sufriendo”, indicó la ambientalista.

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Fajardo, negó que durante dicha administración no se haya escuchado a las comunidades.

“Se ha dejado en el aire una idea errónea y es que la gobernación de 2012 a 2016 no recibió a las comunidades, no emprendió un diálogo y pasó por encima de los derechos de las mismas. Yo quiero que aclaremos que eso no es cierto”, sostuvo.

"Es importante reconocer que Ríos Vivos tiene derecho a tener una posición frente a las hidroeléctricas, a lo que no tienen derecho es a sus propios hechos, el reto que tenemos es avanzar en el tema de la verdad", añadió el exfuncionario.

Zuleta acusó a Londoño de presiones indebidas contra la movilización social.

“En algún momento Santiago Londoño intentó oponerse a que nos uniéramos a la Minga Agraria. Solo se podían juntar los que la Gobernación dijera”, sostuvo la ambientalista.

“La solución a los problemas nunca llegó. El derecho de oposición, ese que nos ha sido negado por tantas gobernaciones, no solamente esa, es específico incluso en materia ambiental”, añadió.

