"De repente la quebrada se salió, no hubo tiempo de nada y se los llevó": sobreviviente en Abriaquí

BLU Radio llegó a Frontino, donde están atendiendo a la mayoría de los heridos tras la avenida torrencial que causó la muerte de 11 personas en un entable minero de la vereda La Antigua del municipio vecino Abriaquí, occidente de Antioquia .

Fue precisamente por la cercanía que los organismos de socorro trasladaron a los trabajadores al hospital María Antonia Toro de Frontino, a donde han ido llegando, poco a poco, los familiares y han sido dados de alta algunos de los sobrevivientes.

Uno de ellos es Hernán Darío Carvajal, quien contó que todo ocurrió al final de la jornada, cuando ya se disponían a descansar.

“Estábamos en el punto de alimentación, ya recibiendo la comida para irnos al descanso cuando estaba un fuerte aguacero, pero demasiado fuerte, de un momento a otro la quebradita se salió un poco y empezó a correr por el patio. Corrí a informarle a los compañeros algunos escucharon y salieron pero a otros también se los llevó porque no hubo tiempo de nada (...) Cuando salgo es que veo una ola inmensa, alta grande”, recordó.

Hernán Darío explicó que logró sobrevivir porque se tiró hacia el barranco y esquivó la tierra y el lodo que cayeron sobre el entable, pero aún así estuvo al borde de la muerte.

“Me tiré a huir hacia la barranca, a salir hacia lo alto y aún así un techo no me dejó, dos palos me aprisionaron en el cuello. Ya gracias a Dios le pedí fuerzas y logré reventar un palo de esos y salir de ahí”, relató.

Pero, en medio del caos, Hernán también pudo ayudar a una de sus compañeras que, al igual que él, había quedado atrapada.

“Logré sacar un pie y escuché que gritaba ‘ayúdame que no estoy amarrada, ayúdame’ y yo me cogí de un palo y la logré sacar”, asegura Hernán, sin ocultar la tristeza por sus compañeros fallecidos.

Según la gerencia del hospital han sido identificados 10 de los 11 cadáveres y se espera que sean trasladados a la sede de Medicina Legal en Medellín para su respectiva entrega.

