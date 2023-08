Defensa de Nacional pidió también cárcel para 'Pipe Bandido' por los disturbios en el Atanasio

Después de que la fiscal Adriana Bonilla terminó de exponer ante el juez con función de control de garantías el material probatorio con base al cual solicitó cárcel para Andrés Felipe Muñoz y medida no privativa de la libertad para los otros tres líderes de Los del Sur imputados por el delito de instigación a delinquir agravado, por haber presuntamente promovido los disturbios en el Atanasio Girardot previo al partido Nacional – América de Cali en abril del 2023 que dejaron más de 80 personas heridas, llegó el turno para el abogado apoderado por el Club Atlético Nacional.

Se trata de Ricardo Gaviria, quien en su intervención, expuso ante al juez los motivos por los que considera que al igual que Felipe Muñoz; Felipe Ospina, más conocido como 'Pipe Bandido', también debe ser enviado a la cárcel.

"Ellos dos estuvieron en el estadio. De Raúl Eduardo Martínez y Ramiro Andrés Gutiérrez no hay elementos que digan que ellos estuvieron en el estadio el 16, pero de Felipe Ospina y Felipe Muñoz hay elementos que los sitúan allí", aseguró el abogado de Nacional, Ricardo Gaviria.

Durante su intervención, Ricardo Gaviria también expresó que por cuenta de la campaña de desprestigio que iniciaron los cuatro líderes de la barra en contra del club, tras anunciarles que no continuarían entregándole 500 boletas de cortesía a la barra, los directivos del Nacional comenzaron a recibir múltiples amenazas de muerte. A esto se suma que por cuenta de las sanciones de la Conmebol, Nacional tuvo pérdidas que superan los 4.000 millones de pesos.

Durante la audiencia, la fiscal Adriana Bonilla también reveló uno de los audios en el que uno de asistentes a la reunión que convocó Felipe Muñoz a las afueras del estadio, cuenta todo lo que se planeó esa noche.

"Que la barra se va a parchar el domingo en baja, casi que en las barandas pa' tirarse uno pa la cancha... y que vamos a llevar trapos de Coca - Cola y vamos a eliminar los de Postobón. O sea, vamos a iniciar una guerra fría contra Nacional y sus dirigentes", se escucha en el audio obtenido por la Fiscalía.

Mientras tanto, para Raúl Eduardo Martínez y Ramiro Andrés Gutiérrez, tanto la Fiscalía como la defensa del Club coinciden en que se les debe imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. No obstante, no podrán salir del país, volver al estadio ni continuar asistiendo a las reuniones de la barra.

La audiencia, que se desarrolla de forma virtual, se retomará este miércoles, 16 de agosto, a las 2:30 de la tarde.

