Desprendimiento de muro de contención tiene en riesgo viviendas vecinas de Atavanza en Medellín

De manera controlada se espera que inicie este jueves, por parte de la empresa constructora Covin, la demolición del muro de contención que se desprendió cerca de 15 metros y amenaza con caer poniendo en riesgo varias viviendas que se encuentran en la parte inferior del conjunto residencial Atavanza, en el barrio Rodeo Alto, suroccidente de Medellín .

Esta es la segunda vez que sucede algo similar en este mismo lugar. Hace tan solo un año, en marzo de 2021, se vivía la misma situación, pero las obras de mitigación que hizo posteriormente la constructora Covin no fueron terminadas y hoy el drama para más de 10 mil familias del sector se vuelve a repetir.

Andrés Zuluaga, uno de los residentes, manifestó que la constructora no cumplió con los trabajos que debía realizar para evitar la nueva emergencia: “La constructora Covin debió hacer unos anclajes los cuales, a esta fecha, casi seis meses, ni siquiera el primero han podido hacer. Comenzaron a hacer perforaciones y ahí quedó la máquina. No siguieron haciendo las perforaciones, no sé por qué razón, pero nos preocupa bastante la situación”, indicó.

📹 Desde mañana iniciará la demolición del muro de contención del Conjunto Atavanza que amenaza varias viviendas aledañas. Propietarios piden a la constructora Covin hacer presencia y responder por la afectación. #VocesySonidos pic.twitter.com/Z0Enml0IR7 — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) June 29, 2022

Algunos de los residentes narraron los momentos de angustia “Alguien gritó que se estaba cayendo, que ya había caído la tierra otra vez, pero que ya había tapado toda la vía”.

“Me dijeron que el muro estaba traqueando, inmediatamente salí y vi como se derrumbó toda la tierra y como se corrió el muro”, indicó otra de las residentes.

Solo en el conjunto residencial Atavanza son 478 las familias afectadas, de las cuales 68 evacuaron de manera preventiva y voluntaria.

El estudio de suelos de esta zona fue hecho por Jhon Jairo Botero, un geólogo que se encuentra con medida de aseguramiento por infracción a normas urbanísticas con respecto al edificio Bernavento, demolido en 2018 por fallas estructurales.

