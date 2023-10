Dos hombres en Medellín salieron a hacer un trasteo y nunca regresaron; Fiscalía activó su búsqueda

Angustiadas se encuentran las familias de dos hombres de Medellín que fueron contratados para realizar un trasteo en Caldas y hoy no aparecen, como si se los hubieran trasteado a ellos.

Davidson Uriel Echeverría, de 28 años, y Danny Muñoz Fernández, de 32, según sus familiares, trabajan juntos en un furgón realizando trasteos y acarreos. El 9 de octubre habrían salido de sus casas en el barrio Boyacá Las Brisas hacia La Tablaza, en límites entre Caldas y La Estrella, pero no volvieron.

Según Alexandra, la esposa de Danny, al no llegar a casa y no tener comunicación con él, decidió salir en su búsqueda y la del compañero. En medio de las labores, logró que la Policía le ayudará a revisar las cámaras de la zona, ubicando el vehículo.

"Encontré el vehículo estacionado por el sector La Culebra, junto a un basurero y un parqueadero. Al ver que el vehículo estaba en buenas condiciones, pero que no tenía los papeles y que no estaban los muchachos, me preocupé" relató, Alexandra Cuartas

No obstante, sobre el paradero de los dos hombres, no se sabe nada. Según la fiscal Yiri Amado, un grupo especial avanza en su búsqueda: "Ya la Fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente. No tenemos hipótesis. Realmente ellos fueron contactados, iban siguiendo un vehículo, es lo que sabemos, y estamos trabajando con eso para poder establecer el paradero de estas personas" dijo.

Mientras tanto, las familias con el apoyo de amigos y autoridades están saliendo a las calles a buscarlos.

