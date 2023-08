El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

¿Se viene una nueva alianza política? Sorprendió la solicitud del candidato a la Alcaldía de Medellín , Daniel Duque, del Partido Verde, de invitar a otros tres candidatos de los 15 que se inscribieron a buscar un consenso para definir un sólo candidato.

“Llegó el momento de unir a Medellín, le hago un llamado y un mensaje especial a Cesar Hernandez, Juan David Valderrama y Luis Bernardo Vélez, para que pongamos a Medellín en el centro de discusión, busquemos un mecanismo lo antes posible y llegar con una sola candidatura el 29 de octubre y ganar la Alcaldía de Medellín”, aseguró.

Los llamados son César Hernández, Juan David Valderrama y Luis Bernardo Vélez, esto dijo sobre la posibilidad de buscar un mecanismo de unión entre los cuatro candidatos: “Si para cuidar a Medellín tenemos que hacer consensos, estoy dispuesto hacerlo, sentémonos a hablar sobre lo fundamental, cuatro puntos innegociable como es la lucha contra la corrupción, dos, generación de oportunidades y superación de la pobreza, luchar contra el consumo y tráfico de drogas, y cuarto, blindar a EPM y sus recursos para la ciudad”.

La luz verde se tendrá este viernes en una reunión que sostendrán los cuatro candidatos en horas de la mañana, donde se busca no hacer campaña contra la Administración del alcalde Daniel Quintero, sino realmente propuestas por Medellín. Si hay acuerdo se baja la lista de candidatos actuales, que hoy, son 15.

Luego de sorprender con el Partido Democráta Colombiano, el excongresista Julián Bedoya, recibirá el respaldo de 67 primeras damas de alcaldes, que será el punto de partida de su campaña política en Plaza Mayor Medellín esta tarde.

Veremos qué liberales, partido que le negó el aval y se lo dio a Eugenio Prieto, le acompañarán en el acto político, porque la pelea entre Cesar Gaviria y Julian Bedoya pasó a un segundo plano que de entrada le pegó a los 125 municipios de Antioquia, se sabe que el ahora candidato a la Gobernación tiene más de 265 concejales elegidos que hacen parte de su estructura política a ellos se suman 67 alcaldes y más 9800 candidatos a distintos cargos de elección popular que asistirán al lanzamiento que tendrá lugar en el Gran Salón de Plaza Mayor donde se hará presente Julian Bedoya para formalizar su candidatura a la Gobernación.

A propósito de Gobernación, otro candidato de los once, es Mauricio Tobón, el del parche, que por segunda ocasión se suma a la contienda electoral.

Este aseguró, en la Ronda Política, que si llega al piso 12 de la Gobernación, no hará una trinchera contra el presidente Gustavo Petro y se refirió a si hoy se habla con Luis Pérez.

“La gente nos elige para gobernar bien Antioquia y Medellín, nosotros no podemos todos los días llenarnos de discursos contra el presidente Gustavo Petro, nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en gobernar muy bien a Antioquia y Medellín, y buscar los recursos que sean necesarios, igual diremos lo que no estemos de acuerdo, llevamos un año en el gobierno de Petro y no hapasado nada en Antioquia. Lo de Luis Pérez, él se fue por el peronismo y eso nos pone en orillas muy diferentes”, puntualizó.

