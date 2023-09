El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Toda una tormenta política fue el anuncio de Federico Gutiérrez , el candidato a la Alcaldía de Medellín por Creemos, que votará por Andrés Julián Rendón Cardona, candidato por el Centro Democrático y el partido Liberal a la Gobernación de Antioquia: "Mi voto será por Andrés Julián Rendón, anunció el candidato para llegar a La Alpujarra.

El primero que criticó esta alianza fue el candidato de Independientes y Pacto Histórico, Esteban Restrepo: "Esta alianza nos invita a reflexionar y conocer de lo que se trata esta elección, el pasado del uribismo vs. el futuro", dijo.

En la misma línea está Robinson Alonso Giraldo candidato por Fuerza Ciudadana: "Terminará en una disputa y consolidación de dos campañas que representarán tendencias afines al uribismo y el petrismo y entonces seguimos en lo mismo", indicó por su parte Giraldo.

A propósito de la fórmula Fico-Andrés Julián, quien la está pasando maluco, es Eugenio Prieto, no sólo algunos liberales criticaron la decisión de coalición con el Centro Democrático, si no que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Guillermo Mejía Mejía, interpuso ante esta misma corporación, una solicitud de declaratoria de nulidad del acuerdo de adhesión entre el Partido Liberal y la campaña a la Gobernación de Antioquia del candidato del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón. Además, que se invalide el registro del expresidente Gaviria como director único del Partido.

A pesar de ello, Eugenio Prieto se defiende y dijo que seguirá siendo liberal, eso significa trabajar por los antioqueños: "Aquí no se pueden traer otros temas extraños, por que uno es liberal no tiene que acompañar la ruta de Daniel Quintero y Gustavo Petro, eso que no me lo digan a mí".

Y quien espero el respaldo del candidato Federico Gutiérrez, fue Mauricio Tobón, el del parche, que no se quedó quieto y se une con Juan Diego Gómez, del partido Conservador en una gran coalición por Antioquia.

En medio de las discusiones y enfrentamientos que se tiene con el Centro Democrático y el alcalde Daniel Quintero por lo desaparecidos y muertos en la operación Orión en la Comuna 13 (San Javier), en octubre de 2002, el alcalde de Medellín era el hoy candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que esto le respondió a la sección 'El Volante' de Hora 13.

"Si hubo muertos fue culpa de la Policía no del alcalde, yo en un momento le pedí al Presidente una intervención o que yo no seguiría en el cargo. Teníamos una buena relación", explicó.

Un rifirrafe hay entre Fico y el candidato de Independientes, todo por la gratuidad en el servicio público. El candidato a la Alcaldía de Medellín del movimiento Independientes dio a conocer una de sus apuestas más relevantes en materia de educación y movilidad: la gratuidad en el sistema Metro para estudiantes menores de 25 años, personas mayores de 60 años y aquellas con algún tipo de discapacidad.

"La tarifa diferencial hoy es de 1.260 pesos y tenemos que llevarla a cero, merecen la oportunidad de estudiar gratuitamente a través del transporte público", aseguró.

Ante la propuesta, esto respondió el candidato Federico Gutiérrez: "Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía que no hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa, eso no tiene sentido. Pura demagogia, gratis no hay nada"

Y en la región Cristian David Restrepo Galeano de la Coalición - Concordia de Todos, coavales Centro Democrático y Creemos, aseguró que el trabajo en el campo es lo principal para llegar ser alcalde: "Nosotros queremos un frente de centro-derecha en el municipio para hacer política bien hecha, sobre todo para el campo"

Este y todos los jueves la información importante de las elecciones en la Ronda Política de Blu Antioquia.