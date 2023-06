El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Ni las olas de tsunami que pronosticó Luis Pérez con Hidroituango, han generado tanto remezón político como la fallida coalición política de cuatro candidatos a la Gobernación de Antioquia.

Lo que comenzó como una gran alianza de derecha en contra de la izquierda, Petro- Quintero, en el que hacían parte Eugenio Prieto, Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendon Cardona y Juan Diego Gómez, poco a poco se fue desbaratando hasta que llegó a su fin.

El primero que se levantó del pacto del Mall Indiana por no llegarse a un acuerdo final en el método de escogencia de un candidato único fue el ex gobernador, ex director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, que decidió retirarse de la coalición y además inició por aparte una campaña para incluso invitar al ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, para que nuevamente aspire a la Alcaldía de Medellín.

“Respetuosamente les exprese la dificultad que generan algunas iniciativas, que en vez de unirnos, nos distancian y por ello les reitere que habláramos de los temas que nos unían y nunca recibí respuesta, sigo en mi posición Antioquia necesita una alianza integradora”, aseguró Prieto

Aunque se creía que se iba lograr un acuerdo final en los pre candidatos restantes, no fue así, por medio de redes sociales, confirmaron la decisión de continuar de manera independiente sus candidaturas a la Gobernación de Antioquia, defendiendo cada una de sus propuestas.

A quien le queda un camino difícil es Mauricio Tobón que señaló que ojalá la decisión no haya sido una "Jugarreta" de traición política para sacarlo de la mesa, Andrés Julián Rendón Cardona, ex alcalde de Rionegro y ex secretario de gobierno departamental en la administración de Luis Alfredo Ramos Botero, recibió el aval del Centro Democrático.

“Como dice la canción de Shakira, se quebró un plato pero no la vajilla entera, eso lo manifiesto siendo de un partido con mayor fuerza electoral en el departamento de Antioquia, una gran alizan para derrotar el eje Quintero -Petro”, aseveró.

El expresidente del Senado, Juan Diego Gómez también recibió el aval pero del Partido Conservador. Ahora todos quieren llegar al piso 12 de la Gobernación, y la pregunta es: ¿estarán arropados con la misma cobija?

Otros candidatos que se disputan apoyos y avales son el exsecretario de gobierno de Daniel Quintero, Esteban Restrepo por el Movimiento Independientes, el exsecretario de gobierno de Aníbal Gaviria, Luis Fernando Suárez y Eugenio Prieto y el polémico Julián Bedoya, esperan que el Partido Liberal decida a quién de los dos le dará el aval. Esteban Restrepo, no desaprovecho la oportunidad para irse de frente contra la coalición del Mall Indiana.

“Cuatro señores, cuatro politiqueros tradicionales, que van de campaña en campaña que van generando expectativas y al final se unen a los intereses políticos que tienen, no por una visión, han sido burócratas todos y esa unión no iba a terminar en ningun lado como quedó demostrado”, dijo.

Esteban espera ganarle a Prieto y Bedoya, y además de Independientes tener el apoyo del Partido Liberal.

Por otro lado, las candidatas a la Alcaldía de Medellín buscan más espacios y piden igualdad, son al menos cuatro de distintos sectores que quieren acabar con la hegemonía y por primera vez una mujer administre los recursos de los medellinenses, Andree Uribe fijó posición.

“Desde la calle no, porque hay una situación particular en Medellín hoy, que gracias a esos comportamientos del alcalde que volvió a Medellín en un ring de boxeo, una polarización establecida en la ciudad, la gente están cansadas, y en ese desgaste y desesperanza política, que se a una mujer, porque nunca habido una mujer liderando la ciudad”, aseguró.

Dice que definitivamente no hará acercamientos con Federico Gutiérrez, y obvio Quinterismo, que le ha dejado una sombra muy negativa, la cual lucha por ganarse votos en las calles de la ciudad.