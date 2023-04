El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Como cualquier vendedor ambulante o incluso limpiador de vidrios, todos los días, Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz y exalcalde encargado, está parado en un semáforo de Medellín. Busca con planilla en mano firmas de los ciudadanos para que avalen su candidatura “Medellín Somos Todos”, a la Alcaldía de Medellín .

Contigo o sin ti, como dice la popular canción de Silvio Brito, Juan Camilo aseguró que no va a esperar a que el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decida si va a ir o no a la Alcaldía, por lo que él va hasta el final.

“Juan Camilo Restrepo tiene un liderazgo propio, como exalcalde de la ciudad de Medellín, con nuestro trabajo y hoja de vida, nos da la posibilidad de ganar y gobernar, estamos recogiendo firmas en los semáforos y barrios”, afirmó.

Aseguró que cada día saluda al menos 1.000 personas en los semáforos de las diferentes comunas de la ciudad.

Publicidad

Por otro lado, con la misma estrategia de combatir las élites que como se hizo en Medellín con el alcalde Daniel Quintero, las va atacar Esteban Retrepo en Antioquia, según señaló el mismo candidato a la Gobernación por el Movimiento Independientes, quien reconfirmó en la ronda política de Blu que no tendrá alianzas con partidos tradicionales.

“Que estos cacicados que hay en los municipios, esos cacicados que hay en la Gobernación de Antioquia, esas vacas sagradas que se reúnen en el Mall Indiana como resultado a la Gobernación de Antioquia es sentarse entre cuatro señores y no con la gente, fuera resolver la Gobernación. Yo he enviado varios mensajes y los vamos a derrotar”, agregó.

Aseguró que busca alianzas con el Pacto Histórico debido a que fue el único antioqueño que estuvo en la campaña del actual presidente Gustavo Petro y de importantes políticos, que están de acuerdo con su proyecto para llegar a la Gobernación.

Publicidad

El expresidente Andrés Pastrana llegó a Medellín en medio de reuniones que adelanta su partido Nueva Fuerza Democrática. Desde la capital antioqueña, aseguró que no dará avales a miembros del partido Conservador representado en Antioquia por personajes como Carlos Andrés Trujillo, expresidente de ese partido.

"No voy a dar aval a ningún candidato del Partido Conservador. Porque lo único que me conocen a mí en política es coherencia, entonces yo a los corruptos, a quienes entregaron a mi partido 175 años de historia cómo les voy a dar un aval", aseguró.

Sin embargo, no descarta alianzas con otros candidatos para seguir gestionando alianzas de cara a los comicios electorales de octubre; entonces, veremos quién se monta a este caballito.

Recuerde que todos los jueves en Vive Medellín les contaremos cómo se mueve la política antioqueña, en la Ronda política de Blu.