El municipio de La Estrella, Antioquia, le madrugó a las campañas contra el uso de pólvora

La Estrella, en Antioquia , le madrugó a las campañas contra el uso de la pólvora y en rechazo a la alborada con la que muchos reciben el mes de diciembre. Este municipio, por tradición polvorero, decretó la prohibición de estos elementos y sensibiliza a la población para que, en vez de comprar pólvora, se ayude a los más necesitados.

Decirle ¡No a la pólvora! a un municipio que durante años fue la despensa polvorera de Medellín y sus alrededores no es nada fácil, advierten sus ciudadanos.

“Somos un municipio que anteriormente siempre tenía pólvora, porque somos un municipio polvorero, pero hemos venido trabajando en eso: en no más pólvora, no queremos más pólvora en nuestro municipio, no queremos más quemados, no queremos que los animales sufran”, afirmó Isabela Muñoz; habitante de La Estrella .

La Estrella producía, comercializaba y quemaba pólvora, pero este año será diferente, debido a la campaña de las autoridades, que reconocen que los niños y las mascotas son quienes más sufren con los estallidos o detonaciones el día de la alborada.

“Ayuda a una persona o un niño que no va a tener un regalo navideño. Esa plata que vas a gastar o malgastar comprando una torta que vale 100 mil pesos, porque no se la das a alguien que la necesita realmente”, dijo Juan Sebastián Abad, mandatario local.

Por su parte, Andrés Felipe Ruíz, concejal animalista, explicó que el prohibir la pólvora se convierte en un precedente para que los demás municipios también lo decreten.

“Queremos acabar con esta tradición que tiene el municipio, una tradición mala de quemar pólvora y beneficiar estos animalitos, estos peludos, no afectar más la fauna silvestre”, aseveró Ruíz.

Este viernes habrá plantón simbólico con marcha canina desde las 6:30 de la tarde. La campaña incluye una alborada deportiva y cultural el 30 de noviembre a la media noche, para recibir diciembre agitados por el deporte y no quemados en una sala de urgencias.

