Empleados del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó entraron a paro por falta de pago

Desde este lunes, trabajadores del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó , no recibirán más pacientes ni en urgencias y entrarán así en paro debido a que les adeudan seis meses de salario.

Según expresan están desesperados porque necesitan el dinero para asumir otras necesidades. Por eso, ante la falta de una solución, el personal de la salud anunció que desde este lunes, se declara en “manos caídas”, es decir, que no recibirán a más pacientes ni en el servicio de urgencias.

Publicidad

Una de las enfermeras, que pide no revelar su identidad por temor a represalias, informó que les llegó un documento de la CRUE para que en un plazo de cinco días remita a otros hospitales a los pacientes que están en el San Francisco. Además, señaló que van a cerrar las instalaciones.

“Vamos a cerrar el Hospital, los pacientes que están hospitalizados van a seguir siendo atendidos, pero no vamos a permitir el ingreso de ningún paciente más, ya no tenemos fuerzas”, relató, antes de agregar que ya no tienen con qué pagar los servicios públicos y están pasando hambre.

Publicidad

“Me colaboraron y me pagaron la energía, pero los demás servicios, como internet, no lo tenemos para hacer tareas con los hijos, y nosotros como empleados de la salud nos toca hasta mendigar para comer”, agregó.

El personal afirmó que siente frustración porque, aseguran, hace dos semanas el Gobierno Nacional anunció que se destinarán 8.000 millones de pesos, pero a la fecha no han recibido abonos de pagos.

Publicidad

Escuche más noticias: