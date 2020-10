En Medellín hay nuevo cartel de los más buscados con 128 delincuentes

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana presentaron el nuevo cartel de los más buscados en la ciudad, que en esta ocasión incluye a 182 presuntos criminales de todas las comunas y corregimientos.

El cartel está conformado por 28 presuntos cabecillas, por quienes se ofrecerán hasta 50 millones de pesos de recompensa; y por 154 coordinadores, por quienes la recompensa para capturarlos será de 20 millones de pesos.

La imagen no incluye fotografías de los criminales, solo siluetas, según las autoridades para no entorpecer los procesos judiciales, pues algunos aún no tienen orden de captura.

El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, explicó que este cartel se suma a la estrategia de recompensas que este año ha entregado 490 millones de pesos para capturar a presuntos homicidas.

“Aún sin lanzar la campaña de los más buscados hemos logrado la captura de cinco cabecillas y coordinadores de bandas allí incluidos. Se trata de alias Yair de La Terraza; alias Firu, cabecilla de La Agonía; El Zarco, coordinador de Los del Llano; y los cabecillas de Pachelly y Trianón, alias Pocho y El Negro”, dijo el funcionario.