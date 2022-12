“En pijama” en el estadio: Paulina Vega no se perdió el partido ni enferma

Esta mañana la ex Miss Universo Paulina Vega compartió una foto en la que se veía en cama y bajo cuidados médicos.



“¡Y me enfermé en Rusia! ¿Será que arranco para el segundo tiempo? Tranquilos que no es contagioso”, escribió en Instagram.

Sus seguidores comenzaron a animarla para que se fuera al estadio y, en efecto, les hizo caso.



La exreina no se quiso perder la emoción de acompañar a la Selección en este decisivo encuentro y se paró de la cama para presenciar la segunda parte del partido.

Como prueba de ello, publicó dos fotos en el estadio de Samara.



“Y si llegueee !!! GANAMOOOSSSS! Gracias a todos por la mala influenciaaa!”, expresó luego de que finalizara el encuentro en el que Colombia clasificó a octavos del Mundial de Rusia.

A pesar de su convalecencia, Paulina se veía muy feliz por haber podido cumplir su cita con la tricolor.

