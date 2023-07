Entre tres y cuatro horas deben esperar las personas en el Banco Agrario para reclamar subsidios

Filas de hasta de tres y cuatro horas de espera han debido aguantar las miles de personas que se han acercado por estos días a las sucursales del Banco Agrario en Medellín, donde el Gobierno avanza en la entrega de los subsidios para las familias de escasos recursos

Gloria Gómez, vive en el barrio San Javier con su esposo y sus tres hijos, y con hoy, ya son dos días tratando de reclamar el subsidio denominado “Renta ciudadana”.

"Ayer vine a las 11:00 am. y estuve hasta las 3:00 pm., pero no fue posible porque había una fila de más de dos cuadras, entonces cuando dijeron que solo atendían hasta las 4:00 pm. me tocó subirme para la casa", dijo Gloria.

Otros beneficiarios como Noriela Zuluaga consideran que el Gobierno debería buscar otras alternativas para girar el pago, como lo hizo la última vez que "fue por la aplicación móvil; le llegaba a uno un mensaje de texto, uno se metía a la aplicación, miraba si tenía saldo e iba a un cajero y retiraba el incentivo".

Largas filas en Antioquia, donde son más de 160.000 las familias que se inscribieron para acceder al subsidio del Gobierno denominado Renta Ciudadana. Desde Carabobo, en el centro de Medellín, informa @Julian_VasquezP. #MañanasBlu pic.twitter.com/36UzwBOAEO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 14, 2023

Solo en Antioquia hay más 161.543 familias inscritas para recibir el subsidio de Renta Básica.

