Polémica en Medellín después de que un influencer saliera por las calles del sector de El Poblado, en el sector Provenza, con una mujer en liguero y amarrada del cuello.

Muy molestos estaban los que visitaron esa zona rosa de El Poblado de Medellín, un extranjero influencer grababa material audiovisual con una mujer que llevaba de una cuerda en el cuello y semidesnuda, ante esta imagen, los ciudadanos pidieron respeto por la zona e intervención social urgente.

Los ciudadanos reaccionaron, no permitieron esta situación y llamaron a la Policía, pues aseguran que esto promueve el turismo sexual y que esta situación no puede representar a Medellín.

Caso de exhibicionismo generó impacto en el sector de Provenza en Medellín. Comerciantes de la zona rechazaron el hecho protagonizado por un extranjero y una modelo en ropa interior. pic.twitter.com/N2HtF9UTjo — Alejandro Romero (@Netman76) October 9, 2021

Juanita Cobollos, directora de la corporación Provenza, denunció que fue agredida por solicitar a estas personas que se retiraran.

“Viene acá un extranjero y pasea a esa mujer en bola por toda la carrera 35, amarrada, qué es esa desfachatez”, afirmó Cobollos.

“El extranjero me empujo, me dijo no te metas, eso no es lo que queremos en Medellín, en la ciudad queremos rumba chévere, rumba sana”, informó la directora.

Otros ciudadanos que estaban departiendo en los restaurantes también se quejaron porque en los movimientos de cámara que hizo el extranjero quedaron grabados.

“Donde eso sea un contenido sexual, por ejemplo, entonces donde queda la reputación de todos los que pasan por ese video, de la ciudad de la mujer, eso no lo podemos permitir”, indicó una ciudadana.

Finalmente, las autoridades retiraron a las personas del lugar y aplicaron un comparendo.

Esta zona está siendo intervenida por la alcaldía de Medellín y la policía Metropolitana con toque de queda para menores de edad para evitar la explotación sexual.

