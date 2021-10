Le lanzaron un ladrillo en la cabeza: adulto mayor fue brutalmente golpeado por ladrones en San Gil

Juan Rivera, un reconocido pintor santandereano, quien vende sus obras en el municipio de San Gil, quedó con varias heridas tras ser golpeado por un grupo de ladrones en plena calle.

“Me estaban esperando acá arriba y ellos primero me ofrecieron droga, yo les dije que no compraba esa vaina, y me fui, pero cuando me di cuenta uno de esos me pegó con un ladrillo en la cabeza”, relató el pintor sangileño.

El hecho, según la denuncia, ocurrió en la calle 11 entre carreras 6 y 7 el pasado domingo, sin embargo, tras recuperarse de las heridas relató los momentos de angustia.

“Lo último que recuerdo es que estaba sangrando en el piso (…) Pido a las autoridades que hagan algo por la seguridad, deben hacer las investigaciones correspondientes”, dijo.

Por ahora la Policía no se ha pronunciado sobre este hecho de inseguridad en el municipio turístico de San Gil.

#Detalles | Recuperado y pidiendo la ayuda de sus paisanos de San Gil se encuentra el artista Juan Rivera, quien el pasado fin de semana fue golpeado por un grupo de venezolanos por robarle su teléfono celular.