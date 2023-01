"Están tratando de salvar un muerto": alcalde Quintero frente a posible liquidación de Savia Salud

Aunque el alcalde de Medellín , Daniel Quintero, reconoce los esfuerzos que está haciendo Lina Bustamante, la gerente de la EPS mixta Savia Salud , para evitar su eventual liquidación, el mandatario local aseguró que Savia tiene serios problemas de liquidez que impiden “revivir un muerto”.

No obstante, espera que ojalá el Gobierno la intervenga y no la liquide, toda vez que no hay dónde ubicar a los más de 1.600.00 usuarios afiliados a Savia, pues resultan muy costosos para las EPS privadas como Sura que, por ejemplo, se niega a recibirlos.

"El Gobierno Nacional da una plata anual por cada uno de esos usuarios, pero cada uno de esos usuarios gasta más, porque son más enfermos y eso va acompañado con problemas de alimentación y desnutrición, que hace que sean más costosos esos usuarios", afirmó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

El mandatario agregó que a la administración le han pedido aportar recursos para aliviar la crisis en Savia, lo que no es viable, pues podría abrirse otro proceso en su contra, dado a que la EPS está destinada a desaparecer, como el resto de EPS en el país que no tienen cómo sostener a los usuarios.

"¿Qué va a pasar hacia adelante?, seguramente las EPS que tienen problemas se van a ir liquidando. Esos ciudadanos van a pasar a las EPS que todavía son capaces de sostenerse financieramente, pero las van a quebrar porque el modelo completo no funciona" dijo Quintero.

Quintero también dijo que existen otras alternativas diferentes a intervenir o liquidar, y que están dispuesto a dar sus opiniones frente al tema cuando sea necesario.

