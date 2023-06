Daniel Quintero llevará al Concejo de Medellín autorización de transferencias de EPM este martes

Este martes 13 de junio se intentará, por cuarta vez, realizar el debate en el Concejo de Medellín para aprobar o no la transferencia de 330.000 millones de pesos adicionales de EPM a la Alcaldía de Daniel Quintero. Si una vez más se suspende el debate, el proyecto se dará por negado.

Por cuarta vez las comisiones primera y segunda del Concejo de Medellín estudiarán la solicitud de Daniel Quintero para que se le transfieran 330.000 millones de pesos adicionales de EPM a la ciudad. Esto, después de que, a pesar de haberse aprobado una transferencia por 2 billones de pesos, EPM solo pudiera transferir un billón 670.000 millones de pesos, gracias a su situación Financiera.

Según Daniel Quintero, de esta aprobación dependen los recursos para 26 programas sociales, entre ellos, la alimentación de los niños en los colegios, el presupuesto de las universidades y parte del presupuesto para la Feria de las Flores, por lo que insinuó que está en manos de la votación del concejal Simón Pérez el que se descongele ese presupuesto.

“Simón Pérez está diciendo, oiga, yo de pronto apruebo, pero sólo la plata de las universidades, yo le dría un poco más, la plata de los niños y otros le dirán la plata del sector cultural”, afirmó el mandatario.

Ante esta insinuación, el concejal respondió que ya Daniel Quintero ha usado antes el mismo método con él, pero que su voto depende de las respuestas que ha entregado la Alcaldía a sus inquietudes acerca de la destinación de ese dinero y que hasta ahora no ha sido muy detallada.

“Ha demostrado en otras ocasiones que yo a este tipo de presiones no cedo. Obviamente tenemos que buscar planes para que esos programas sociales no queden desfinanciados, ahora, creo que con esa información no se ha demostrado que se deban añadir esos recursos y debe haber una optimización de esos recursos”, agregó.

Daniel Quintero también aprovechó para pedir a empresarios y ciudadanos que, en caso de que el Concejo no apruebe el proyecto de transferencias, paguen más dinero del debido en el impuesto predial para poder financiar así sus últimos meses de administración.

“Esto es una petición pública, le pido a los empresarios y ciudadanos que quieran hacer un aporte adicional en el predial que lo hagan, porque en estos momentos el Concejo de Medellín está poniendo en riesgo el programa de alimentación de los niños, de los estudiantes”, agregó.

Para el concejal Simón Pérez, esta medida es una falta de respeto para la comunidad, pues la Alcaldía ha tenido el mayor presupuesto en la historia de Medellín y hay secretarías que no han ejecutado todos los dineros que les fueron asignados.

El debate está programado para las 10:30 de la mañana de este martes y, de ser suspendido una vez más, se entenderá como negado el proyecto y esos 330.000 millones de pesos que pide la Alcaldía no llegarán a sus carteras.

