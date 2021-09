Fajardo no renunciará a su aspiración presidencial pese a fallo en contra por caso Hidroituango

En un recorrido de su campaña por las calles de Carabobo Norte en Medellín, Sergio Fajardo negó que vaya declinar su aspiración presidencial por el fallo que lo declaró como uno de los 26 responsables fiscales por la contingencia en Hidroituango.

El exgobernador de Antioquia insistió que tiene todos los argumentos para apelar la decisión de la Contraloría ante la Procuraduría y el Consejo de Estado, que son las siguientes instancias.

Según Fajardo, este proceso no afectará su aspiración presidencial y se mantiene como pre-candidato de la Coalición de la Esperanza.

"Para nada. Hay otra instancia que viene ante el señor procurador y después hay otra instancia que es ante el Consejo de Estado, no hay problema, yo no me he rendido nunca", manifestó.

Por Hidroituango, Contraloría declara culpables y obliga a pagar a Contratistas de Hidroituango, a Ramos y a Fajardo. Ojalá paguen y podamos recuperar estos recursos. pic.twitter.com/Z1xwG6WeWZ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 6, 2021

Ante el comentario de Twitter del alcalde Daniel Quintero que pidió a Fajardo que pague, el pre-candidato señaló que entiende que en época electoral llegarán ataques. Sin embargo, respondió que su mayor preocupación es que Medellín está mal manejada.

"Yo veo a Medellín mal, vienen a destruir lo que se construyó. No han entendido la dimensión de lo que significó la transformación de esta ciudad. Es una ciudad mal manejado con unos elementos que queríamos sacar y sacamos de la vía de esta ciudad porque luchamos contra la corrupción", agregó.

Sergio Fajardo hizo un recorrido por las principales obras y proyectos que dejó durante su administración como alcalde la capital antioqueña.

