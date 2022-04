Gilinski pide que asamblea de Nutresa decida ante negativa a junta de Sura para estudiar tercera OPA

Mientras Grupo Argos anuncia que no participará en las ofertas públicas de adquisición por acciones de Grupo Sura y Grupo Nutresa, se ha conocido que, ante la negativa a la junta de Sura para estudiar tercera OPA por falta de quórum a causa de impedimentos de cinco de sus siete miembros, el grupo Gilinski está exigiendo que sea la Asamblea de Accionistas en pleno que decida sobre esta nueva oferta por Nutresa .

Luego de los análisis técnicos y estratégicos presentados por los asesores, entre otras consideraciones, la Junta Directiva de Grupo Argos decidió no participar en la OPA por Grupo Sura ni en la OPA por Grupo Nutresa .

"Grupo Argos continuará acompañando a las dos compañías para concretar las iniciativas anunciadas tendientes a maximizar el valor para todos los accionistas, entre las que se destacan la vinculación de socios estratégicos", señaló el comunicado.

Por otro lado, momentos de tensión se vivieron en la última asamblea extraordinaria de Sura para decidir sobre los conflictos de interés de cinco de sus miembros de junta, entre ellos, Gabriel Gilinski y un abogado delegado.

A pesar de estos últimos miembros, con sus acciones a través de JGDB Holding, pidieron que se levantaran sus impedimentos y poder participar en la junta para decidir por la tercera OPA que ellos mismos lanzaron, cerca del 64% de los accionistas no lo permitió y dejó vigente el impedimento por conflicto de intereses Alejandro Piedrahita, Carlos Ignacio Gallego, Gabriel Gilinski, José Luis Suárez y Jorge Mario Velásquez Jaramillo.

Los reclamos del grupo Gilinski no se hicieron esperar, porque la junta requiere al menos cuatro de sus siete miembros para deliberar. Por lo que en este caso, de la tercera OPA; la junta directiva no puede tomar decisión sobre ese tema por falta de quórum pues solo quedaron dos integrantes habilitados.

Rápidamente, la firma JGDB Holding, en representación de las acciones de Gilinski, presentó una carta en el que convoca a una nueva Asamblea General extraordinaria, pues tiene derecho de hacerlo por la amplia participación que ya tiene, pero ahora no para decidir por impedimentos sino para que sean todos los accionistas y no la junta quienes decidan si se acepta o no la reciente oferta pública de adquisición por las acciones que tiene Sura en la multinacional Nutresa.

La fecha y hora deberá ser aprobada por la junta directiva, pero el grupo Gilinski dejó claro que debe ser antes del 6 de mayo pues el 16 de mayo vence el periodo de la tercera OPA.

