Gobernador de Antioquia recordó que falta una prueba en Hidroituango que no se hará sin evacuaciones

Después de conocerse la matrícula de la segunda turbina de Hidroituango ante el Sistema Interconectado Nacional, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, admitió que se siente tranquilo por haber cumplido con los requisitos necesarios para que EPM no sea multada y ve esto como un paso beneficioso para el país.

"Todos los pasos que se den para que Hidroituago entre a operar en forma segura son benéficos para Colombia, Antioquia, Medellín y EPM", dijo el Gobernador de Antioquia.

Adicionalmente, el gobernador explicó que aún falta la última prueba para que se comience la generación definitiva de energía y recordó que no se hará sin antes haber evacuado a unas 3.000 personas de las comunidades aguas abajo.

"Las evacuaciones están definidas para cuando haga la prueba de rechazo. Esa prueba deberá ser previamente informada por EPM y EPM, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo avanzaremos en lo relativo a la preparación y la evacuación", explicó Aníbal Gaviria.

Por último, reiteró que no se ha incumplido con las comunidades, que la prueba para la que se debe hacer la evacuación que indica la resolución de la Unidad nacional de Gestión del Riesgo no se ha hecho aún y no se hará hasta que se garantice cumplir con esa resolución.

