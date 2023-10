Habla conductor de camioneta acusado de arrollar a Daniel Quintero: "El carro no alcanzó a tocarlo"

Daniel Betancur, conductor de la camioneta que, por poco atropella al exalcalde Daniel Quintero en Medellín, dijo en diálogo con Mañanas Blu que no es cierto que el incidente haya sido a propósito. Es más, aseguró que ni siquiera alcanzó a tocar al exmandatario.

Según él, el incidente ocurrió en una calle estrecha y congestionada, donde había una gran cantidad de personas y vehículos. Cuando intentó maniobrar para salir de la situación, el taxi que estaba delante de él tuvo que detenerse, él miraba hacia la izquierda, sin notar la presencia del exalcalde Quintero.

Betancur explicó que su vehículo es híbrido y, para que produjera sonido del motor, debía circular a más de 90 kilómetros por hora, desmintiendo así lo que dijo en Mañanas Blu el exalcalde, quien dijo que la camioneta aceleró para aprisionarlo contra el taxi. Según él, el alcalde Quintero se acercó por el lado derecho de su camioneta, y el incidente fue más un roce que un atropello.

"El carro no alcanzó a tocarlo porque justo detrás de él hay un taxi. La rodilla no es tan grande, le hubiera dado también al taxi. Simplemente, ahí está y ahí mismo se para. Ahí mismo paro la marcha, pero la marcha iba a dos kilómetros por hora porque estaba muy congestionada la calle", dijo Betancur

El conductor también negó haber dicho o hecho algo que pudiera interpretarse como una agresión política contra Quintero.

"En ningún momento yo le acerqué el carro. Como voy manejando y como él se mete por la vía y como los 1.500 accidentes que pasan diarios, que se solucionan simplemente llamando una ambulancia, con el Soat, que lo tengo al día, con todo lo que tengo al día se soluciona", afirmó.

Betancourt dijo que se encuentra "muy abrumado" por la situación y que no entiende por qué Quintero lo ha relacionado con el uribismo y con Federico Gutiérrez.

"No tengo la más mínima idea, porque no sé cómo se manejan esos medios, esas cosas", señaló el hombre, quien, además, aclaró que no es partidario de ningún movimiento político.

Conozco a Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín, que fue en su tiempo, a Uribe como al presidente que fue en su tiempo, y nunca ha tenido ni cargo público, siempre trabajo independiente aclaró

“Me dio la mano y continuó como si nada”

En cuanto a la reacción de Quintero, Betancur aseguró que el exalcalde parecía estar ileso y continuó su campaña sin solicitar asistencia médica ni notificar a las autoridades sobre el accidente.

“Cuando el señor ya sale de ahí, viene a darme el volante y darme la mano. ‘¿El señor está bien, sí? Me dijo: ‘Voy a seguir haciendo campaña’ y me entrega el volante. Debió haberse, en ese preciso momento, decirme, vamos a llamar al Soat, vamos a llamar al tránsito, vamos a hacer una ambulancia. El señor sigue haciendo su campaña”, aclaró.

"Pido una reunión con Daniel Quintero"

Betancur expresó su deseo de reunirse con Daniel Quintero para aclarar la situación y reiteró su preocupación por la exposición mediática que ha enfrentado desde el incidente.

"Me queda por decir que me gustaría entonces tener un acercamiento con el señor Daniel Quintero, donde él, entonces, viendo mi cara, reconozca que me dio la mano, porque pronto estará confundido. Que por favor dejen de publicar mi foto y de seguir publicando mis datos nuestros, me parece un tema muy delicado, un tema que puede atentar contra mi hija, contra mí", suplicó.

Vea aquí la entrevista completa: