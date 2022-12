Hidroituango ha dejado de ganar $14.000 millones por retraso encendido continuo de turbinas

El concejal Alfredo Ramos Maya aseguró que Hidroituango , con su retraso en el encendido de las turbinas 1 y 2, ha generado pérdidas por 14.000 millones de pesos.

En medio de un agitado debate citado por concejales opositores, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, no llegó a las 9:00 de la mañana sino cercano al mediodía y, segundo, por los cambios en el cronograma.

Si bien se encendieron las dos turbinas para cumplir con las obligaciones regulatorias, a esta hora esas generadoras están apagadas y no solo no están entregando energía eléctrica sino que no dan ganancias al proyecto, porque cada turbina en funcionamiento deja ingresos cercanos a los $1.000 millones diarios y ya van siete días hasta hoy, como reclamó el concejal Alfredo Ramos Maya.

"Solo esta semana de esas dos turbinas, dejan de generar $14.000 millones de ingresos netos para EPM. $14.000 millones solo esta semana", explicó.

También hay preocupación porque al final se dio un cambio de contratistas en la construcción de las turbinas 3 y 4, con el ingreso en un contrato a dedo de Schader Camargo. Según la presidenta del Sindicato de EPM, Olga Arango, esta situación podría retrasar todas estas obras hasta seis meses.

Este miércoles venció el plazo para que las empresa interesadas presenten su oferta económica para la licitación de la segunda etapa de Hidroituango, que compete de las obras de las turbinas de la 5 a la 8.

