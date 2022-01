Hijo de Diomedes Díaz sufrió descompensación tras concierto en Necoclí y alarmó a sus seguidores

Diomedes Dionisio Díaz, hijo del Cacique de la Junta, era parte de la programación artística de las Fiestas del Coco que se desarrollan este puente festivo en Necoclí y, aunque logró hacer su presentación sin problema, el susto para sus seguidores llegó cuando en redes comenzó a circular una foto en la que se le veía en una camilla de hospital con sondas y monitores conectados.

Resulta que cuando terminó el concierto y se bajó de la tarima comenzó a sentirse mal y se agravó, tanto, que terminó hospitalizado, pues presentaba una descompensación, presión alta y ritmo cardiaco acelerado.

Cuando logró recuperarse, el cantante aseguró que antes del concierto había tenido un viaje largo y no descansó lo suficiente.

"Veníamos de un viaje largo por carretera desde Valledupar hasta Necoclí que son como 12 horas y llegamos entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, nos montamos en tarima a las 2:00 y a las 4:00 de la mañana me bajé. Sentí que se me movió el mundo, no era nada grave, pero cuando me subí al bus comencé sudar demasiado y el corazón se me aceleró, dijo Díaz aún desde la camilla del hospital.

El artista agradeció al personal médico del hospital San Sebastián por su oportuna atención.

"Se asustaron más que yo. Me examinaron y me dieron unos medicamentos", contó.

Aprovechó, además, para advertirles a sus seguidores que descansen , que se alimenten y que no abusen de las bebidas energizantes.

"Todos somos vulnerables".