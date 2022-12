Hinchas de Atlético Nacional protestaron en la entrada de la oficina del equipo en Itagüí

Al rededor de 500 hinchas de Atlético Nacional llegaron hasta la sede del equipo, ubicada en Itagüí, para protestar por los altos valores de los abonos para el 2023.

Las directivas de Atlético Nacional taparon la cerca de la sede con polisombra verde que sirvió de lienzo para los hinchas dejar su mensaje de inconformismo que los reúne, como lo explicó Kevin Andrés González, uno de los hinchas de Nacional.

Porqué protestaron los hinchas de Nacional

"Estamos muy inconformes con los precios de los abonos para un equipo que no muestra ni ganas, ni actitud, ni jerarquía. No tenemos refuerzos, no tenemos es nada y ojalá no nos pase, pero vamos a hacer el ridículo en la Libertadores", puntualizó.

Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, cuenta que el aumento de los abonos, en algunos casos, supera el 100% y ese es parte de su inconformismo, razón por la que aclaró que lo que buscan los hinchas "son precios justos, de alguna manera que se refuerce mejor el equipo para la Copa Libertadores, pero más que nada, que entiendan lo que es la hinchada de Nacional, su tradición, que es la más taquillera y popular del fútbol colombiano y que eso se tiene que corresponder con unos valores acordes".

Hinchas de Nacional piden más refuerzos

Además de la molestia por los precios, los hinchas también se quejan por la falta de refuerzos para el equipo y la falta de compromiso del presidente con la hinchada.

A pesar de quemar pólvora y lanzarla al otro lado de la cerca, el comportamiento de los hinchas no produjo enfrentamientos con las autoridades que acompañaron la movilización, entre quienes estaban la Secretaría de Seguridad y la Personería de Itagüí, además de miembros de la Policía Nacional.

