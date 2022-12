Macnelly Torres arremetió contra las directivas de Atlético Nacional: "No piensan en ganar"

Consternación en Medellín para los hinchas de Atlético Nacional luego de que el club lanzará su habitual programa de abonados, según ellos, que presentan sobrecostos en comparación de los últimos años y sin argumento deportivo en la mesa. Algunos exjugadores como Macnelly Torres han hablado de este mal momento.

La situación ha generado una fuerte división entre la afición del cuadro paisa con el club, pues hasta la fecha solo llevan 1.000 abonados, cuando normalmente, superaban los 10.000 en los primeros días. Antiguas figuras del club ‘verdolaga’ también se han pronunciado y uno de ellos ha sido Macnelly Torres que no se guardó nada para hablar de la actualidad en el verdiblanco.

En medio de una transmisión en Twitch con Blog Verdolaga, el exjugador de Atlético Nacional habló de la situación y mencionó que no se ve “hambre gloría” frente a un irrespeto con los ídolos de la institución.

“A veces ni se entiende lo que pasa en Nacional. Pasan unas cosas y salen a decir otras, hoy el club está pasando por uno de sus peores momentos. Creí que cuando volvió Autuori las cosas iban a mejorar, pero pasan cosas como los abonos, los refuerzos y nada cambia”, aseguró Torres.

Macnelly Torres criticó la salida de Alexander Mejía, que, según él, se trató por su edad, pero llegó un hombre mucho mayor como lo es Cristian Zapata, entonces no entiende “que política y cuál fue la verdadera razón” de su salida.

“Mi opinión sobre Cristian Zapata, sé la capacidad que tiene como jugador, pero no hay coherencia en que Alexander Mejía se vaya con 34 años y llega un jugador de 37, buscando un liderazgo a los muchachos. Pero no se entiende, ¿Por qué no continúa Alexander?”, dijo.

Según él, en Atlético Nacional no hay respeto por los ídolos del club porque cuando él regresó lo hacía por el cariño que existía en la institución y lo valores que tenían, por ejemplo, Torres dijo que nunca tuvo que hacer presión ni pagar a algún barrista para volver al cuadro antioqueño.

“Estuve tres veces en Nacional y por eso quise aclarar que a nadie le tuve que pagar para venir y tampoco nadie me llamó para pedirme plata”, añadió.

El deseo de Macnelly Torres, es que en Atlético Nacional “recapaciten” con la situación que se está viviendo, en especial, si el deseo es volver a conquistar la Copa Libertadores.

