Histórica audiencia de la JEP en Dabeiba: exintegrantes del Ejército confesaron 49 falsos positivos

Ya se dio el primer cara a cara entre los familiares de los falsos positivos y los ocho exintegrantes del Ejército, entre ellos los coroneles en retiro Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, quienes llegaron hasta Dabeiba , en el occidente antioqueño, para confesar públicamente su responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de 49 jóvenes campesinos de la región y en condición de vulnerabilidad, entre los 20 y 35 años, a quienes hicieron pasar como guerrilleros y bajas en combate.

Es el caso de Albeiro Usuga, un joven campesino de 22 años que fue desaparecido en 1.997 por un grupo de militares del Ejército, en la vereda Llano Grande Chimiado de Dabeiba , y de quien su familia volvió a tener información solo 26 años después, es decir en 2021, cuando la JEP intervino el cementerio las Mercedes y halló sus restos óseos en una fosa, gracias a la confesión escrita de estos militares que revelaron detalles de los crímenes.

“Uno ve el compromiso de ellos y ve que hay voluntad, pero la idea es que ellos colaboren al máximo para que así como nosotros encontramos a nuestro hermano, otras familias que también están buscando a sus seres queridos puedan llegar a feliz termino con estas confesiones”, le dijo a Blu Radio Efrén Úsuga, familiar falso positivo.

La ceremonia inició a las 7:30 de La mañana con la siembra simbólica de tres guayacanes en el cementerio Las Mercedes, donde en los últimos 7 meses la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP intervino 29 fosas y una bóveda, hallando restos óseos que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, correspondían a 49 cuerpos, de los cuales 11 ya fueron identificados y entregados dignamente a sus familias.

“Logramos identificar una víctima que llevaba desaparecida 40 años y que había sido traída bajo engaños desde Medellín, hasta víctimas de los años 2007 - 2008. En su gran mayoría eran personas en condiciones de vulnerabilidad o personas campesinas de esta región estigmatizada por la presencia grupos armados”, contó el magistrado Alejandro Ramelli.

En esta audiencia sesionan juntas, por primera, vez la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y además de los 8 ex militares imputados como máximos responsables y que aceptaron su responsabilidad, también están otros 17 ex integrantes d la fuerza publica que no son los máximos responsables, sino los que ejecutaron estos crímenes considerados de lesa humanidad.

