Hurto de película en Apartadó: se robaron $50 millones de un establecimiento comercial

Alerta de las autoridades por los constantes casos de robo en el Urabá antioqueño, donde, en el caso más reciente, un grupo de personas robaron 50 millones de un establecimiento comercial en Apartadó.

Como de película tres personas lograron entrar en un establecimiento comercial dedicado a la venta de tecnología por medio de una vivienda abandonada que estaba ubicada justamente al lado del negocio.

De acuerdo con las autoridades estos hombres vestidos de negro y con el rostro tapado, rompieron el muro que dividía ambos predios y lograron acceder al local con gran agilidad y de un cajón, que ya tenían previamente identificado, donde hurtaron 50 millones de pesos netos para después emprender la huida.

Las autoridades confirmaron que esta modalidad se conoce como ventosa, ya que efectivamente los ladrones realizaron un hueco o abertura profunda en la pared por la cual ingresan sin problema, además, el ruido del daño y la alarma del local comercial alertaron a los dueños del establecimiento que solo hasta unas horas después se dieron cuenta del robo, por lo que llamaron a la Policía que al llegar al lugar no encontró nada.

“Se dirigieron a un cajón donde ellos tenían 50 millones y, según lo que manifiesta el propietario del establecimiento, digamos que no tocaron nada más, no movieron nada más y no movieron nada más si no que llegaron a ese cajón”, relató el mayor Mario Alexander Cárdenas, comandante del distrito 1 de la Policía de Apartadó.

En medio de la investigación, de acuerdo con el mayor Cárdenas, el grupo de la Sijín logró recopilar algunas huellas dactilares que ya se encuentran en el laboratorio para dar con la identificación de estos criminales que dejaron en ceros a este local comercial en el municipio de Apartadó.

Además, la Policía también logró la captura de dos personas que pretendían hurtar una entidad financiera con arma de fuego, recuperaron unos vehículos en Necoclí y Apartadó y una mercancía hurtada avaluada en 5 millones de pesos, por lo que seguirán con el modelo de vigilancia por cuadrantes en el Urabá antioqueño.

