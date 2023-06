Incendios forestales y en infraestructura fueron atendidos en Medellín y El Carmen de Viboral

En medio de la intensa ola de calor que atraviesa el departamento de Antioquia, organismos de socorro de Medellín y El Carmen de Viboral atendieron tres graves incendios que consumieron, al menos, dos hectáreas de cobertura vegetal y una bodega de reciclaje.

Hasta el sector de Belencito, en la comuna 13, occidente de la ciudad, se desplazó el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín para controlar un voraz incendio que consumió al menos una hectárea de cobertura vegetal. Era tal la magnitud de las llamas que, incluso, se alcanzaban a observar desde varios sectores.

Como si fuera poco una hora después, en el oriente de Medellín, más exactamente en el sector de Golondrinas, de la comuna 8, comenzó un segundo incendio que consumió otra hectárea de cobertura vegetal, por lo que hasta la zona también debieron desplazarse los organismos de socorro. Así las cosas, en lo que va corrido del año, los bomberos de Medellín han atendido un total de 61 incendios de cobertura vegetal en la ciudad.

Pero los organismos de socorro de Medellín no fueron los únicos que se vieron en apuros en El Carmen de Viboral, oriente antioqueño una bodega donde se almacenaría reciclaje fue totalmente consumida por las llamas que estuvieron a punto de comprometer otras estructuras. Por fortuna la emergencia no dejó heridos, como lo indicó Santiago Trujillo- Profesional universitario de la Unidad de Gestión del Riesgo de El Carmen.

“Nuestro Cuerpo de bomberos recibe el reporte por parte de la comunidad del sector Las Brisas, un incendio estructural, donde el carro cisterna y unidades del cuerpo de bomberos atienden el requerimiento de la comunidad, no hubo heridos solamente pérdidas materiales en una bodega al parecer de material reciclaje”, aseguró el funcionario.

Panorama que preocupa a los organismos de socorro, especialmente, si se tiene en cuenta que estamos ad portas del fenómeno del Niño. Es por esta razón que piden a la comunidad evitar fogatas, no hacer quema de basuras en zona rural o boscosa y no dejar elementos tipo vidrio en zonas boscosas para que no se inicie un incendio .

